Maresciallo tarda al lavoro, i colleghi vanno a cercarlo e lo trovano morto in casa

Stroncato da un malore improvviso quanto implacabile, Pasquale Merola, maresciallo della marina, è stato ritrovato senza vita nella sua abitazione dai colleghi che non vedendolo arrivare sul luogo di lavoro sono andati a cercarlo. Sarebbe stato un infarto a non lasciare scampo al militare di 51 anni, impiegato alla Capitaneria di Porto di Gioia Tauro, marito e padre di una bambina di 11 anni. Venerdì scorso, l'uomo, originario di Curti, nel casertano, non si è presentato in servizio, quando i colleghi hanno subito fatto scattare l'allarme, visto che era abitualmente molto puntuale.

La comunità commossa

Il militare è stato ritrovato in casa ed i soccorsi non hanno potuto fare altro che constatarne la morte. Merola era un uomo molto conosciuto e stimato nella comunità, ed infatti, sono tanti i messaggi sul web che esprimono solidarietà e cordoglio alla famiglia. «Amico mio ci mancherai, sei e sarai un marinaio per sempre..Un ragazzo d'oro, come pochi. Non doveva andare così» si legge su Facebook.