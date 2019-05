Gatto entra in classe in una scuola elementare, bidello lo uccide a bastonate

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, invece di allontanarlo, come chiesto dal preside,. Lo ha colpito con la scopa più volte lasciandolo morire dopo un'ora di agonia. I fatti nella scuola primaria 'Montale-Pettinalli' di Gioia Tauro, a Reggio Calabria, sono stati denunciati dalla delegata degli Animalisti Italiani, Maria Antonia Catania. L'uomo è stato denunciato dai carabinieri in stato di libertà con l'accusa di uccisione di animali.«Un evento di una barbarie inaudita - commenta- di cui tutti devono venire a conoscenza. Il massacro di un innocente davanti ad occhi altrettanto innocenti è inaccettabile. Perpetrare violenza gratuita, oltretutto in una scuola, luogo di educazione per le nuove generazioni, non è ammissibile. Il ddl Proteggi Animali presentato in questi giorni prevede il raddoppiamento della pena proprio per chi commette questi crimini davanti ai minori. È urgente la sua approvazione. La scuola deve prendere provvedimenti seri per allontanare individui pericolosi per i bambini e per gli animali».«Il dirigente scolastico, Francesco Bagalà, al corrente degli accadimenti, ha parlato di un incontro tra genitori e bidello al fine di chiedere scusa ai bambini - come si legge in una nota diffusa dagli animalisti - Come se le scuse fossero sufficienti. Chiediamo, insieme al Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, l'attenzione del Ministro dell'Istruzione Bussetti e soprattutto alle autorità scolastiche preposte di intraprendere immediatamente le misure previste nei confronti del bidello, e all'autorità inquirente e giudiziaria di valutare non solo la crudeltà contro il gatto, ma le ripercussioni emotive che i piccolini si porteranno dietro».«Il caso del gattino ucciso nella scuola 'Montale' di Gioia Tauro è doppiamente grave: perché è stato bastonato a morte e lasciato agonizzare a lungo un animale indifeso e perché quest'atto ripugnante è stato compiuto sotto gli occhi attoniti dei bambini. Non soltanto l'autore dell'orribile gesto, gli insegnanti e i dirigenti scolastici dovranno essere messi di fronte alle loro responsabilità (perché l'animale non è stato almeno soccorso?), ma l'ennesimo fatto di cronaca dovrebbe indurre i parolai della maggioranza di governo ad affrontare finalmente il tema delle violenze sugli animali (spesso anticipatrici di quelle sugli esseri umani)». Lo ha detto all'Adnkronos. «Fin dall'inizio della legislatura, ed è passato un anno, ho messo a disposizione del Parlamento un'organica proposta di legge (AC 335) che interviene su tutti gli aspetti penali del problema, a cominciare - spiega ancora - dal forte inasprimento delle sanzioni per il maltrattamento e l'uccisione di animali. Vogliamo esaminarla? Gli animali si difendono sempre, non solo quando fa comodo, in campagna elettorale».