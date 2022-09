Mattia Caruso, ucciso a 30 anni con una coltellata al cuore: trovato agonizzante in strada ad Abano

ABANO - Agonizzava per strada, è morto poco dopo. Si indaga per omicidio volontario. Un uomo di 30 anni, Mattia Caruso, residente ad Albignasego è stato trovato in pessime condizioni sulla strada e i tentativi di soccorso sono stati vani. Il fatto è accaduto nella notte tra il 25 e il 26 settembre. La vittima è stata colpita all'altezza del cuore con un'arma da taglio.

I carabinieri stanno indagando per far luce su quanto accaduto. Quella sera Caruso si trovava in un locale con la fidanzata, "Laghi di Sant'Antonio". Quando sono usciti, lei si è diretta alla macchina, lui si è allontanato un attimo nel grande parcheggio. In quel momento qualcuno lo ha accoltellato. Il 30enne è tornato in auto, sanguinante, la fidanzata inizialmente non si è accorta di nulla. Caruso è partito ma poco dopo ha accostato e ha esalato l'ultimo respiro.