Marcia su Roma: paura di tensioni, la prefettura chiude il cimitero Verano per l'intera giornata

Il cimitero Verano di Roma oggi è chiuso su disposizione della prefettura di Roma. Il timore che ha spinto l'ente a provvedere con una propria ordinanza è stato quello di evitare che ci possano essere commemorazioni in occasione del centenario della Marcia su Roma. «E' interdetto l'accesso al pubblico presso il Cimitero monumentale del Verano per l'intera giornata del 28 ottobre – si legge nell'ordinanza – Al fine di prevenire eventuali violazioni del divieto suddetto, il presente provvedimento è notificato al sindaco di Roma capitale ai fini della pubblicazione e affinché sia posta in essere ogni consentita attività di vigilanza o registrazione di violazione».

La scelta è nata per evitare qualsiasi manifestazioni non autorizzate, profanazioni di tombe e disordini di qualunque genere che potessero avere come sfondo il ricordo di quella giornata. Infuriati i fiorai ai quali, a loro dire, non è arrivata alcuna informazione. Così, si sono trovati ad aver aperto il box con i fiori freschi di giornata ma che non riceverà visite di clienti.

Questa mattina, secondo quanto diffuso sui social sulla pagina Facebook Via Cervi - Spazio non conforme, alcuni attivisti avrebbero voluto porre fiori sui defunti che avevano partecipato alla Marcia.

I militanti di Casapound hanno comunque posto una corona di fiori davanti ai cancelli del cimitero per

ricordare i morti di via Acca Larentia, dove nel 1978 furono uccisi da un commando di estrema sinistra due militanti del Fronte della gioventù.