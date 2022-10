Berlusconi nonno per la quindicesima volta. Il nipotino si chiama Tommaso Fabio

Un record anche in famiglia: Silvio Berlusconi è diventato nonno per la quindicesima volta. Una squadra di calcio con una panchina quasi al completo nel cognome del leader di Forza Italia. Dopo le fibrillazioni politiche dei giorni scorsi con Giorgia Meloni, Silvio Berlusconi ritrova il sorriso con la nascita del suo quindicesimo nipote. A riportare la notizia in esclusiva è il sito Whoopsee.it, secondo cui il figlio minore del Cavaliere, Luigi Berlusconi e la moglie Federica Fumagalli, che lavora nel mondo della comunicazione e della moda, sono diventati genitori per la seconda volta.

Berlusconi è di nuovo nonno, è nato il suo 15esimo nipote

Il piccolo è nato mercoledì mattina e si chiama Tommaso Fabio, in omaggio al padre di Federica, Fabio Fumagalli. Per la coppia, convolata a nozze il 7 ottobre 2020 e molto riservata sui social, si tratta del secondogenito, dopo l'arrivo di Emanuele Silvio, nato il 28 luglio 2021.

Federica e Luigi si sono conosciuti tra i banchi universitari. Il primo incontro avvenne infatti nel 2010, quando entrambi frequentavano l’Università Bocconi: Federica Giurisprudenza, mentre Luigi, quinto figlio del Cavaliere, il terzo avuto da Veronica Lario, Economia. Dopo 9 anni di fidanzamento, finalmente la proposta e, nel 2020, il matrimonio.