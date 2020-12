Francia, il presidente Macron positivo al coronavirus: «In isolamento per 7 giorni»

Il Presidente francese Emmanuel Macron è risultato positivo al coronavirus. La notizia è stata resa pubblica con una nota ufficiale dell'Eliseo, in cui si legge che «il presidente della Repubblica Emmanuel Macron è stato diagnosticato ad oggi positivo al Covid-19». «Questa diagnosi è stata stabilita in seguito ad un test RTCPR realizzato dalla comparsa dei primi sintomi. Conformemente alle indicazioni sanitarie in vigore applicabili a tutti - recita la nota - il presidente della Repubblica si isolerà per sette giorni. Continuerà a lavorare e a garantire le sue attività a distanza».

Anche il Primo Ministro francese Jean Castex è in isolamento, per aver avuto probabili contatti con lo stesso Macron. Come ha spiegato il Presidente del Senato Gérard Larcher, scrive Le Monde, il capo del Governo non sarà in aula: oggi Macron avrebbe dovuto presentare la strategia vaccinale della Francia, a pochi giorni dalla probabile approvazione del vaccino Pfizer da parte dell’Ema. Il discorso è stato invece pronunciato al suo posto dal ministro della Salute Olivier Véran, che ha dedicato un «pensiero speciale» al Presidente della Repubblica.

