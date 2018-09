Lunedì vegano per legge, ecco la città che obbliga i cittadini a un giorno di dieta

di Alessia Strinati

Consumarcome stile di vita e per legge. A Berkeley, cittadina californiana alle porte di San Francisco è stato indetto il, in cui ogni cittadino sarà, per legge, a cibarsi di sole, secondo i principi della dieta vegana appunto.Il motivo è nell'eccessivo consumo di carne della popolazione che potrebbe causare problemi di salute di varia natura. Ovviamente non si tratta di imporre nulla ai privati cittadini ma per legge un giorno a settimana è obbligatorio il cibo vegano per tutti gli appuntamenti pubblici. Secondo quanto riporta la stampa locale , il consigliere comunale, ha specificato che lo scopo non è quello di vietare la carne ai privati, ma di sensibilizzare la popolazione a seguire una dieta più sana.Non solo la salute, l'iniziativa è stata presa anche in favore dell'ambiente: «Quasi un terzo del nostro problema legato ai cambiamenti climatici deriva dalla zootecnia e dalla produzione di carne e dall’inquinamento prodotto che ne consegue».