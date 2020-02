Torino, Lorenzo muore di anoressia a 20 anni, il dolore dei genitori: «Ci hanno lasciati soli»

Ultimo aggiornamento: 20:46

aveva 20 anni e da 6 lottava contro. Il 3 febbraio scorso si è spento aa causa di questa malattia. Oggi i genitori, travolti dal dolore, denunciano quello che è accaduto al figlio e spiegano di essere stati lasciati soli., hanno dichiarato sul Corriere della Sera.Tutto è cominciato quando frequentava il primo anno di liceo scientifico. Lorenzo non riusciva a mangiare e perse inevitabilmente molti chili. Due anni più tardi era ricoverato in un centro di Brusson, in Valle d'Aosta. In questo centro riuscì a riacquistare peso e a ritrovare il sorriso. Poi di nuovo l'incubo. A 18 anni, con gli esami di maturità e la scelta dell'università, è ripiombato nel tunnel dell'anoressia e senza che i genitori potessero costringerlo a curarsi. Ormai maggiorenne poteva decidere da solo.«Abbiamo fatto di tutto per aiutarlo - ha detto la mamma - Questi ragazzi devono essere curati e non tutti possono permettersi centri privati. Le istituzioni devono muoversi: prima con la prevenzione nelle scuole e poi investendo nella sanità. Mancano anche i percorsi di sostegno alle famiglie».Lorenzo amava la musica trap e pubblicava le canzoni scritte di suo pugno su Youtube facendosi chiamareCosì si sfogava, ma l'amore per la musica non è bastato. Il corpo ha ceduto e Lorenzo è stato trovato morto nella sua camera da letto.