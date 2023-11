Liceo senza insegnanti, la preside chiede aiuto ai genitori: «Contattatemi se avete qualche proposta di lavoro»

È un messaggio un po' particolare quello inviato recentemente ai genitori degli studenti del liceo Chanzy di Charleville-Mézières (Ardenne). Attraverso lo spazio di lavoro digitale, la preside ha chiesto loro aiuto nella ricerca degli insegnanti. L'obiettivo? Sostituire i professori di inglese e francese, assenti da settembre.

Il messaggio della preside

"Approfitto di questo messaggio per chiedervi un aiuto nella ricerca di un lavoratore a contratto. (...) Non esitate a contattare la mia segreteria se avete qualche proposta di lavoro". È l'SOS inviato ai genitori dalla direzione del liceo Chanzy di Charleville-Mézières, attraverso il sistema di messaggistica dello spazio di lavoro digitale. Assente dal 18 settembre senza essere sostituito, un docente di inglese che insegna nelle classi di secondo, primo e ultimo anno non tornerà al lavoro prima del 31 dicembre.

La reazione dei genitori

Sono trascorse 8 settimane dall'ultima volta che gli studenti interessati hanno seguito lezioni di lingua moderna. Nello stesso istituto manca anche il sostituto di un insegnante di francese, anch'egli assente da settembre. "Era la prima volta che vedevo un'istituzione chiedere ai genitori di compensare l'assunzione di un insegnante ", dice preoccupata la madre di uno studente di prima elementare.

Le difficoltà a trovare insegnanti

La carenza di insegnanti sostitutivi è dovuta a una difficoltà più generale nel reclutare nuovi insegnanti in Francia.