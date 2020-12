Lezioni di guida alla moglie in zona rossa: coppia cinese multata di 1066 euro

ROVIGO - Le lezioni di guida fai da te in tempo di Covid non sono una scusa valida per muoversi nei giorni di zona rossa. Si tratta della giustificazione fornita ai poliziotti da un cinese la vigilia di Natale in viale Porta Po, a Rovigo. L'uomo ha dichiarato agli agenti della polizia che lo hanno fermato che stava dando lezioni di guida alla moglie, in auto con lui.

Motivazione che non poteva giustificare lo spostamento in un giorno di zona rossa. La sanzione che ognuno dei due coniugi dovrà pagare è di 533 euro.

