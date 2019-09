Il ladro gli punta un coltello: fugge e si butta dalla terrazza per 4 metri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BIBIONE - Ha sentito dei rumori, si è alzato dal letto per controllare e quando ha aperto la porta d'ingresso si è trovato a tu per tu con il ladro. E quest'ultimo invece di spaventarsi e scappare ha sfoderato un coltello che ha puntato contro il padrone di casa, intimandogli di farlo entrare.A spiazzarlo la reazione inconsulta del minacciato che, spaventato a morte, si è diretto sul terrazzo del soggiorno e si è buttato di sotto. Un volo di quattro metri dal quale il giovane è uscito quasi illeso, riuscendo a rimettersi in piedi e scappare per chiedere aiuto.