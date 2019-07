Beccato a rubare in villa aggredisce i carabinieri con un coltello: condannato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Lo scorso 14 gennaio era stato bloccato dalla polizia dopo essersi introdotto in una villetta di Palombina per rubare preziosi e oggetti hi tech. Vistosi braccato dagli agenti, aveva cercato di affrontarne uno con un coltello per cercare una fuga disperata. Prima che la situazione potesse degenerare, era stato immobilizzato e arrestato con l’accusa di tentata rapina aggravata dall’uso dell’arma. Il bandito, un 23enne tunisino, era finito a Montacuto. A sei mesi dal colpo fallito in via Flaminia, l’uomo - Nizar Namochi - è stato condannato dal gup Francesca De Palma a scontare tre anni di reclusione. La sentenza è arrivata ieri mattina al termine del processo che si è tenuto con il rito abbreviato, come chiesto dal difensore Simone Matraxia.