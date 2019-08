Esplosione nella notte scoppiano le bombole di gas: 2 bambini feriti

di Marco Corazza

++ IN AGGIORNAMENTO ++

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BIBIONE - Il boato devastante alle 3.45 della notte nel cuore di: due bambini (e non 3 come pareva in un primo momento) rimangono feriti dalle schegge di vetro. L'esplosione nella centralissima via della Bilancia, in una palazzina di due piani. Ad esplodere le bombole di gas al piano terreno. Un botto impressionante, con gli edifici circostanti rimasti danneggiati.La chiamata è subito arrivati ai numeri di emergenza che hanno mobilitato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Portogruaro con i colleghi di Lignano, due ambulanze del Suem, i carabinieri e la Polizia locale. Nella deflagrazione sono rimasti feriti dai vetri due bambini tedeschi che sono stati trasferiti al punto di primo intervento di Bibione e medicati.Fortunatamente nessuno di loro è grave. Si tratterebbe dei figlioletti di una. Secondo una prima ricostruzione l'esplosione sarebbe stata causata da una fuga di gas nel locale che custodisce le bombole.Quattro famiglie di villeggianti sono state subito evacuate e l'intero edificio è stato poi posto sotto sequestro.