Morsa da una vipera a Bibione: bambina di 7 anni in ospedale

BIBIONE - Morsa da una vipera a Bibione mentre sta giocando con gli arbusti: una bambina di 7 anni finisce in ospedale. È stata trasferita al San Tommaso dei battuti di Portogruaro la piccola che oggi pomeriggio, lunedì 24 luglio verso le 17, stava giocando lungo una pista ciclopedonale sterrata.

La piccola bambina slovacca

La giovane, di nazionalità slovacca, era con la mamma e con altri familiari arrivati a Bibione per una breve vacanza. All'improvviso le urla della bambina hanno allertato i genitori che hanno subito chiamato il 118. Subito sono stati attivati i sanitari del punto di primo intervento di via Maia e i colleghi di Treviso atterrati con l'elicottero nella piazzola di entrata a Bibione. Mamma e bambina sono state trasferite in ospedale a Portogruaro. La giovane paziente è stata sottoposta alle cure del caso e fortunatamente è fuori pericolo di vita.