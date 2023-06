Morso da vipera al distributore di benzina: uomo di 50 anni in rianimazione

Morso da una vipera finisce ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Bassano del Grappa (Vicenza). L'episodio è accaduto nei giorni scorsi nel comune di Valbrenta (Vicenza). Ad essere morso dal rettile è un benzinaio 50enne, che ha individuato il serpente nel piazzale del suo distributore e ha cercato di catturarlo.

Nel tentativo di bloccare il rettile è stato morso

Nel tentativo, il serpente si è rifugiato in uno spazio ristretto, e nel tentativo di bloccarlo l'uomo è stato morso ad un braccio. Da qui la corsa in ospedale dove è arrivato in

condizioni gravi.