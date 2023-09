OSIMO Disavventura per il sindaco Pugnaloni, che sabato pomeriggio è stato ferito da un cane mentre stava facendo una corsetta a Campocavallo. Sulla pagina Facebook ha postato una foto di un certificato medico che gli aveva rilasciato un dottore all’ospedale di Osimo. Il post intendeva scherzare sul nome del medico di guardia che lo aveva curato: Simone Pugnaloni. Una curiosa omonimia. Un giovane dottore specializzando che ha avviato una collaborazione con l’Inrca e che svolge turni di medico di guardia a Osimo.

Dal referto che ha firmato sabato pomeriggio, e che l’omonimo sindaco ha poi diffuso sui social, si legge: “Eseguita in data odierna somministrazione di Igantet 250 per ferita da morso di cane e vaccinazione antitetanica”. Ed ecco scoperta la disavventura del primo cittadino, costretto alle cure del medico per una ferita provocata da un cane. Nulla di grave, nessun punto di sutura, solo un piccolo taglio per l’affondo di un canino che gli ha suggerito di rivolgersi al medico di guardia, il quale per precauzione ha fatto al sindaco una iniezione di antitetanica.

L'accaduto

«Stavo facendo una corsetta alla pista ciclabile Girardengo vicino al nuovo ponticello, in zona fontanelle - ci ha raccontato poi ieri- quando sono passato accanto ad un gruppo di tre persone che stavano parlando e che avevano con loro tre cani, uno aveva un guinzaglio un po’ lungo e mi si è avvicinato, mi è saltato sul braccio, non per aggredirmi, forse solo per fare delle feste, ma ha lasciato il segno con i denti sul mio gomito. Li per lì non mi sono reso conto della ferita, ho proseguito anche scherzando con le persone presenti ma poi continuando la corsa mi sono accorto che sanguinavo e così per precauzione sono andato dal medico di guardia. Nulla di grave però». La titolare del cane, un simil Labrador giovane e giocherellone, forse fin troppo irruento nelle sue manifestazioni goliardiche come spesso capita alle razze Retriever, si è messa subito in contatto col sindaco ieri quando ha saputo della ferita e della medicazione in ospedale, chiedendo scusa per l’accaduto. Non ci dovrebbero essere conseguenze di sorta.