Rubano le offerte in chiesa, arrestati due insospettabili anziani: otto colpi in un giorno solo

In un solo giorno sono stati visti entrare e uscire da ben otto chiese. Non in preda a una crisi mistica, ma con l'intenzione di fare razzia delle offerte lasciate dai fedeli nella cassetta delle offerte. Gli insospettabili autori dei furti in diverse parrocchie della Provincia di Pordenone sono due insospettabili anziani, arrestati dai Carabinieri della Stazione di Polcenigo in flagranza di reato.

I furti in chiesa

L'indagine, coordinata dal sostituto Procuratore della Procura di Pordenone, Faion, è iniziata in novembre, quando il parroco di Budoia, Don Davide Filippo Gambato, aveva segnalato alla Stazione di Polcenigo una serie di ammanchi verificatisi nel corso dell'anno nelle cassette delle offerte della Chiesa di Dardago.

I militari hanno avviato servizi mirati individuando due persone, poi identificate in un uomo di 61 anni e uno di 71, incensurati e provenienti da San Daniele del Friuli. Lo scorso 20 gennaio i due sono stati visti entrare in ben otto chiese della zona dove sottraevano denaro; fermati, i carabinieri hanno trovato loro addosso monete e banconote precedentemente segnate, e dunque sono stati arrestati. I due sono stati poi rimessi in libertà su disposizione del Pm di turno.