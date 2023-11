Ritrovato il corpo di una giovane donna nell'area fra il lago di Barcis e Piancavallo: è di Giulia Cecchettin

PORDENONE Il corpo di una giovane donna è stato trovato stamattina (18 novembre) dai Vigili del fuoco nella zona di Barcis, in provincia di Pordenone, durante le ricerche di Giulia Cecchettin. A poca distanza da dove è stato trovato il corpo, in un parcheggio utilizzato dai villeggianti per posteggiare roulotte e camper, è stata ritrovata una Fiat Grande Punto. I carabinieri stanno verificando la corrispondenza del numero di targa con quella di proprietà di Filippo Turetta.

Il corpo è stato recuperato, stando alle prime i formazioni, in un canalone che si trova tra la zona del lago di Barcis e Piancavallo. Secondo le prime indiscrezioni il corpo sarebbe proprio quello di Giulia ma si attendono gli esami del Dna.