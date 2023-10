«Sono una mamma in forma con la pelle in eccesso sulla pancia, ma non mi vergogno di sfoggiarla»

Una gravidanza è in grado di cambiare radicalmente il corpo di una donna e a volte in maniera anche molto evidente. Però, c'è chi non si arrende e sa come ritrovare il proprio benessere fisico, accettando la propria forma estetica e migliorandola quando possibile.

La star del fitness Emily Skye ha lavorato molto duramente per rimettersi in forma, ma ha ancora "pelle in eccesso" sulla pancia. Oggi vanta più di due milioni di follower su Instagram anche grazie al suo approccio sincero con i fan che seguono i suoi progressi con affetto e empatia.





I cambiamenti del corpo

I traguardi del fitness

«Mentre ero incinta e post partum - ha scritto sui social la mamma professionista del fitness -, sono stata elogiata per essere "vera" e "sincera" per aver mostrato il mio corpo e i cambiamenti che subiva, tra cui l'aumento di 25 chili, la cellulite e la pelle in eccesso. Comunque, come professionista del fitness mi vergognavo anche per aver preso così tanto peso durante la gravidanza».«Sono una mamma che si avvicina ai 40 anni, significa che dovrei rinunciare ai miei sogni, nascondere il mio corpo, o sentirmi in colpa per aver investito del tempo per essere al mio meglio? Assolutamente no! - ha continuato rispondendo a chi le critica i miglioramenti fisici dopo la gravidanza -.Tutte le donne meritano di brillare.Spesso mi sono trattenuta per evitare di far sentire sbagliato qualcun altro e so che non è l'esempio che voglio dare ai miei figli! Non intendo ferire intenzionalmente gli altri o ignorare i loro sentimenti».