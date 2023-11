Incidente a Taranto, 4 morti e due feriti: frontale choc tra auto e minivan, tre delle vittime erano militari dell'Esercito

Tragico incidente sulla statale 100 Taranto-Bari dopo lo svincolo per Mottola: il bilancio è di quattro morti e due feriti dopo lo schianto tra due auto all'altezza di una galleria. Sul posto sono intervenute ambulanze del 118, vigili del fuoco, carabinieri, polizia stradale e tecnici dell'Anas.

Tre delle vittime erano militari

Il traffico, momentaneamente bloccato in entrambe le direzioni, è deviato su strade locali tra gli svincoli di San Basilio e Mottola. Lo scontro frontale è avvenuto tra una Fiat Multipla e un minivan, nel pomeriggio di lunedì 27 novembre: secondo una prima ricostruzione, tra le vittime ci sarebbero tre militari dell'Esercito che viaggiavano in auto con altri due colleghi rimasti feriti e condotti all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. La quarta vittima, scrive il Quotidiano di Puglia, è un uomo di 68 anni. I carabinieri stanno svolgendo i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente.