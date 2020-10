Tremendo impatto fra scooter e auto: morta una ragazza di 22 anni

TRIESTE - Una giovane, di 22 anni, di Trieste, è morta nella tarda serata di ieri dopo che lo scooter sul quale stava circolando si è scontrato con un'auto che proveniva in senso inverso. È accaduto in via Costalunga all'incrocio con via Pace, nei pressi di un noto locale cittadino.

L'impatto con la vettura, guidata da un uomo, è stato molto violento e la giovane è morta pochi minuti dopo, in seguito alla gravità delle ferite riportate. Vani sono stati gli immediati tentativi dei sanitari del 118 di rianimarla. Sul posto è intervenuta anche la Polizia locale.

Ultimo aggiornamento: 11:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA