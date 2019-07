Smart contro un carro attrezzi: muore giovane mamma, grave figlio 12enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PALESTRINA - Incidente mortale, muore una 28enne grave un ragazzino di 12 anni. E' accaduto all'ora di pranzo in via Quadrelle. Secondo una prima ricostruzione la giovane, alla guida di una Smart, era in fase di sorpasso quando si è scontrata quasi frontalmente con un carroatrezzi del deposito giudiziario che stava svoltando all'altezza di via Arpino. Lo schianto è stato terribile.La Smart, dopo una carambola, è finita contro un palo della luce e poi si capottata. Quando sono arrivati i soccorsi per la 28 di origine romena non c'era più nulla da fare. Gravi le condizioni del ragazzino che è stato trasportato in eliambulanza al Policlinico Gemelli.