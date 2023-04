In moto contro un palo, Antonio perde il controllo e muore sul colpo a 36 anni

Antonio Caputo è morto a 36 anni in un tragico incidente in moto. Ieri, domenica 23 aprile, era in sella alla sua Ducati 1098 a Capo d'Orlando, quando ha perso il controllo per cause ancora da accertare e si è schiantato contro un palo dell'illuminazione pubblica.

L'incidente è avvenuto sulla strada che collega la via Consolare Antica con la via Trazzera Marina, in contrada Pissi, riporta il Giornale di Sicilia. Ad allertare i soccorsi sono stati i passanti, che hanno visto la moto sul ciglio della strada e il ragazzo a terra poco distante. All'arrivo dei sanitari, però, l'uomo era già morto: sarebbe deceduto sul colpo. I carabinieri hanno avviato le indagini ed effettuato tutti i rilievi del caso per ricostruire le cause dell'incidente.