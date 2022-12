Incidente al Brennero: Enis muore a 19 anni. «Stava tornando dal lavoro»

Ha perso la vita in un frontale al Brennero, Enis Imishti, 19 anni, di nazionalità kosovara ma da anni residente a Celano, in provincia dell'Aquila, con la sua famiglia. La notizia l’hanno trasmessa al sindaco di Celano, Settimio Santilli, che si è detto «addolorato e costernato per quanto accaduto». «Siamo addolorati per la scomparsa di un 19enne - spiega Santilli - la comunità kosovara di Celano è composta da persone assai integrate. Sono state accolte dai celanesi con rispetto e disponibilità e ora fanno parte del tessuto sociale di questa città. Grandi lavoratori e altresì bene accetti perché sempre disponibili».



La notizia si è subito diffusa in città castellana, anche se la famiglia si era trasferita a Merano da maggio per motivi di lavoro. Tutti raccontano che la proposta di lavoro in quei luoghi dell’Italia del nord era molto allettante e, si sa, in questi ultimi tempi manca, specialmente nel nord Italia il lavoro manuale. Ha tutte le caratteristiche di una tragedia sul lavoro, dunque questa storia. Il giovane Enis era sulla strada del Brennero ed è rimasto vittima di un frontale proprio mentre stava tornando a casa dopo il lavoro. Ora la famiglia sta pensando se trasportare della salma in Kosovo o addirittura seppellirla a Celano. «In questo momento non so altro - spiega ancora Santilli - stimo tutti addolorati». La famiglia è nota anche a Ovindoli dove alcuni componenti hanno lavorato alla Monte Magnola impianti.