Germania, incendio allo zoo di Krefeld: strage di scimmie, due scimpanzè vivi per miracolo

Evento drammatico allo zoo di Krefeld, situato a 15 km da Duesseldorf, nella Germania occidentale e meta turistica capace di attrarre 400.000 visitatori ogni anni. Fra le sue attrazioni vi sono elefanti, leopardi e rinoceronti e la Casa delle scimmie costruita nel 1975. In un drammatico incendio nella notte nel giardino zoologico tedesco trenta animali sono morti, in maggior parte scimmie . «È una tragedia inconcepibile - si legge sulla pagina Facebook dello zoo di Krefeld - i nostri peggiori timori si sono realizzati». Al momento le cause dell'incendio non sono state chiarite. I pompieri sono stati chiamati 38 minuti dopo la mezzanotte e sono arrivati immediatamente sul posto, ma ormai la Casa delle scimmie era stata divorata dalle fiamme. Fra gli animali uccisi vi sono due anziani gorilla, scimpanzé, orangutan, ma anche volpi e uccelli. Una famiglia di sette gorilla più giovani, che si trovava in un altro recinto, è stata invece risparmiata.

Vivi per miracolo due scimpanzè. Lo zoo di Krefeld comunica una lieta notizia sulla pagina Facebook e le coordinate per gli aiuti che stanno già piovendo:

Come per miracolo, gli scimpanzé bally e limbo sono sopravvissuti al devastante incendio. Sono solo lievi feriti e ora sono alloggiati in due scatole nel giardino gorilla. Sono assistiti da diversi veterinari zoo. Ecco le coordinate bancarie per chi ci vuole aiutare. Zoo amici Krefeld. Cassa di risparmio Krefeld. Iban: da 41 3205 0000 0000 0070 70. Bic: spkrde33xxx

Ultimo aggiornamento: 16:38

