Incendio in casa: gravissimi tre bambini, trovato morto il padre

#20ott 9:44, gravissimo incendio di un appartamento in via S.Fermo della Battaglia a #Como. Coinvolti padre e 4 bimbi. Intervento in corso pic.twitter.com/MaPs1sBqXq — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) October 20, 2017

COMO - Un incendio è divampato in un'abitazione privata in via S.Fermo, nel centro cittadino di Como. Morto il padre dei quattro bambini rimasto coinvolto con i figli. Secondo quanto si apprende, all'interno dell'appartamento sarebbe stato ritrovato materiale accatastato, che farebbe presupporre che l'incendio sia stato appiccato da qualcuno all'interno dell'abitazione. Tre dei 4 bimbi sono gravissimi. Lo ha riferito il 118. I tre bambini si trovano in arresto cardiaco e al momento vengono rianimati sul posto dai soccorritori.L'uomo coinvolto nell'incendio aveva 49 anni ed era di nazionalità marocchina. Il più piccolo dei suoi figli ha 3 anni, il più grande undici.