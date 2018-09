Colpito da infarto in ufficio Muore nello store impiegato di 52 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SACILE - Ha accusato un malore mentre stava lavorando negli uffici del Mercatone Uno, a Sacile., 52 anni, impiegato dello store non ce l'ha fatta, nonostante l'immediato intervento dell'ambulanza giunta dall'ospedale sacilese e il lungo tentativo di rianimarlo degli operatori del soccorso. È morto in ospedale intorno alle 14 di ieri, lasciando increduli e sgomenti i colleghi che, come lui, ieri erano al lavoro.Pezzino, originario della Sicilia, viveva a Sacile da solo e lavorava come store director, come si evince dal suo profilo Facebook, al Mercatone Uno.Da quanto appreso il cinquantaduenne soffriva di problemi cardiaci, ma nulla faceva presagire quello che è accaduto ieri intorno alle 13.15. Pezzino era al lavoro nel suo ufficio, quando si è sentito male. I colleghi hanno subito chiamato il 112 e sul posto in pochi minuti è arrivata un'ambulanza: gli operatori del soccorso hanno tentato di rianimarlo per più di mezz'ora, ma inutilmente.