Il plasma iperimmune non funziona: «Stessa mortalità e progressione del Covid tra i malati». Il più grande studio mondiale

Ultimo aggiornamento: 16:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. È quanto emerge dal più grande trial mondiale sviluppato dall'inizio della pandemia. Lo studio, pubblicato in preprint su Medrxiv , è stato condotto dall'Indian Council of Medical Research (ICMR) per valutare i benefici della somministrazione del plasma dei guariti sui pazienti affetti da SarsCov2. «La CP non è stata associata alla riduzione della mortalità o della progressione a Covid-19 grave», si legge nelle conclusioni.LEGGI ANCHE:Laè stata rispettivamente del 13,6% (con plasma) e del 14,6% (senza plasma). Lanel 7,2% dei pazienti nel braccio di intervento col plasma e nel 7,4% dei pazienti senza plasma. La notizia è stata riportata anche dal Times of India e dal The Print La terapia del plasma convalescente per Covid-19 prevede la trasfusione del plasma di un paziente guarito nei confronti di coluie che non è stato ancora in grado di alimentare una risposta abbastanza forte contro la malattia. L'idea alla base della terapia al plasma è quella di sfruttare gli anticorpi nel plasma di un paziente che ha sconfitto il coronavirus per aiutare gli altri a sconfiggere la malattia.LEGGI ANCHE:Lo studiodell'ICMR, chiamato Placid, è il primo e il più grande studio di controllo randomizzato completato al mondo e ha coinvolto 464 partecipanti di 39 ospedali, sia pubblici che privati, in 14 stati e territori sindacali in India. I partecipanti sono stati divisi in due gruppi: un braccio di intervento su 235 partecipanti che ha ricevuto due dosi di plasma a un intervallo di 24 ore, e un altro con 229 partecipanti che ha ricevuto il "miglior standard di cura" (BSC) senza plasma. Tutti i partecipanti si trovavano ricoverati in ospedale con malattia definita "moderata". L'outcome primario è stato misurato sulla base della progressione a malattia grave o possibile morte, 28 giorni dopo l'arruolamento.. In entrambe le categorie, la malattia è progredita in malattia grave nel 7,2% dei pazienti nel braccio di intervento col plasma e nel 7,4% dei pazienti senza plasma. «I risultati dello studio Placid indicano che non vi era alcuna differenza nella mortalità a 28 giorni o nella progressione verso la malattia grave tra i pazienti Covid-19 moderatamente malati trattati con CP (plasma) insieme a BSC rispetto al solo BSC (senza plasma)», osserva il rapporto.Sul tema è intervenuta attraverso un posto su Facebook anche l'immunologa Antonella Viola, professoressa ordinaria di Patologia Generale presso il Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università di Padova e direttrice scientifica dell’Istituto di Ricerca Pediatrica (IRP-Città della Speranza). «Non mi odiate - ha scritto la professoressa Viola - non è colpa mia, ma oggi ho un’altra cattiva notizia. È stato completato uno studio clinico controllato e randomizzato sull’efficacia della terapia col plasma iperimmune nel Covid19. E non funziona. Lo studio è ancora in pre-print quindi nei prossimi giorni lo analizzeremo con calma».