Coronavirus, crescono i nuovi positivi: nelle Marche sono 19. Nessuna provincia a zero/ I numeri del contagio

ANCONA - Epidemia di coronavirus, crescono i nuovi positivi registrati oggi, mercoledì 9 settmbre, nelle Marche. Sono infatti 19, con nessuna delle cinque province a zero.

Il Gores ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 1503 tamponi: 828 nel percorso nuove diagnosi e 675 nel percorso guariti. I positivi sono 19 nel percorso nuove diagnosi: 5 in provincia di Pesaro Urbino, 5 in provincia di Ascoli Piceno, 4 in provincia di Fermo, 2 in provincia di Macerata, 2 in provincia di Ancona e 1 fuori regione. Questi casi comprendono 2 rientri dall'estero (Albania, Grecia), 1 rientro dalla Sardegna, 6 soggetti sintomatici, 2 casi rilevati con screening nel percorso sanitario, 1 caso rilevato con screening in ambiente di lavoro, 5 contatti stretti di casi positivi e 2 casi in fase di verifica.