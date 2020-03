Greta Thunberg in auto-isolamento: ha i sintomi da coronavirus, il papà sta male

Greta Thunberg si è messa in auto isolamento dopo aver registrato i sintomi del Covid-19. Anche il padre, che l'ha accompagnata nel suo ultimo viaggio in treno in Europa per prendere parte ai Fridays for Future prima dell'introduzione delle restrizioni, è in auto isolamento, con sintomi più seri.

LEGGI ANCHE: Coronavirus, i dati choc a Bergamo: «Almeno 1.800 trentenni con la polmonite»

In una intervista a New Scientist, la giovane attivista svedese ha spiegato che né lei né il padre hanno ancora fatto il test perché in Svezia il tampone viene effettuato solo alle persone con sintomi gravi o a appartenenti a categorie a rischio.

La pandemia del nuovo coronavirus e i cambiamenti climatici non possono essere paragonati. Una crisi non esclude l'altra, e devono essere affrontate insieme, ha aggiunto Greta. La pandemia è tuttavia «un'altra dimostrazione del nostro modo insostenibile di vivere, che le nostre società non sono molto resilienti, ma anche che di fronte a una emergenza possiamo agire e cambiare velocemente i nostri comportamenti».

Ultimo aggiornamento: 17:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA