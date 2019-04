"Nuovo turista per sempre": vinti due premi da 1.756.340. Ecco dove è arrivata al fortuna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La fortuna arriva nel, e precisamente a Roma e a San Martino Siccomario (Pavia) dove “Nuovo Turista per Sempre” diha regalato due rendite daeuro così suddivise: 300.000 € subito ++ 100.000 € di bonus finale.Ilè stato acquistato presso il Bar “Pipeca” in Via Casilina 1791: “Sono già state realizzate diverse vincite con tagliandi acquistati presso il nostro punto vendita ma è la prima volta che qualcuno si aggiudica un premio così importante. Non conosco l’identità del vincitore ma, se fossi al suo posto, sicuramente aiuterei i miei familiari e poi farei una bella vacanza magari in montagna”. Ha dichiarato Fabio Fraschetti uno dei due titolari del Bar “Pipeca”.Ilè stato acquistato nella Tabaccheria di Abbatiello A. presso il centro commerciale Bennet in Via Provinciale per Mortara, 7: “Non conosco l’identità del vincitore poiché la nostra tabaccheria si trova in un centro commerciale ed ha un grande afflusso di clientela di passaggio. Se vincessi una cifra del genere penserei come prima cosa al benessere della mia famiglia.” Ha dichiarato Alessandro Abbatiello, titolare della Tabaccheria a San Martino Siccomario.Da inizio anno Gratta e Vinci ha distribuito vincite per oltre 241 milioni di euro nel Lazio e oltre 388 milioni di euro in Lombardia. In tutta Italia, invece, le vincite complessive distribuite da inizio anno sono state di oltre 2 miliardi di euro.