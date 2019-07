Tragedia sul campo da golf papà colpisce la pallina e uccide la figlia di 6 anni

di Federica Macagnone

Doveva essere una giornata di svago come tante altre. Il papà che si divertiva giocando a golf e la figlia di sei anni, immersa nel verde, che respirava a pieni polmoni l’aria pulita. A Orem, nello Utah, la mattinata di lunedì si è invece trasformata in una tragedia : la bimba è morta dopo essere stata colpita alla testa da unada golf lanciata proprio dal padre.La tragedia è avvenuta alle 13.25 del mattino allo Sleepy Ridge: la piccola era sullaquando è stata violentementedalla pallina . Trasportata in ambulanza in ospedale e poi trasferita in elicottero al Primary Children's Hospital di Salt Lake City. Nonostante ogni sforzo, i medici ne hanno dichiarato il decesso alle 21.25.«La palla l'ha colpita alla, alla base del collo - ha detto il tenente Todd Colledge, del dipartimento di polizia di Orem, che ha preferito non rendere pubblici i nomi della piccola e del papà per rispettare la loro privacy -. È stato un incidente con un epilogo estremamente tragico. Non riesco a immaginare cosa stia attraversando quel padre».