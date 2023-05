Giulia Tramontano (incinta di 7 mesi) scomparsa a Milano, l'ultimo sms: la lite con il fidanzato e la scoperta del tradimento

Giulia Tramontano è scomparsa nel nulla sabato da Senago, nel Milanese, senza un apparente motivo. La giovane, 29 anni, è incinta di sette mesi. Da quel giorno non ha più avuto contatti con la famiglia. Di professione agente immobiliare, è originaria della provincia di Napoli ma vive da cinque anni a Senago con il fidanzato che si sarebbe rivolto ai carabinieri di Senago per denunciarne la scomparsa. Sui social è comparsa la sua descrizione: capelli lunghi e chiari, altezza 1,68, peso 68 chili circa e un vistoso tatuaggio sul braccio sinistro. Chiunque abbia sue notizie può contattare le forze dell'ordine al 112 oppure l'Associazione Penelope Lombardia al numero 380.7814931 che è stata contattata dai famigliari.

Giulia Tramontano, il cellulare spento

Il cellulare di Giulia Tramontano risulta spento. La ragazza non possiede un'auto ed è quindi probabile che se ne sia andata di casa a piedi anche se i famigliari non si spiegano un allontanamento volontario. Le ricerche, dopo la denuncia del fidanzato, proseguono. Giulia avrebbe con sé il passaporto mentre altri documenti d'identità sarebbero stati trovati in casa.

L'ultimo sms e il tradimento

Secondo quanto raccontato dal cugino della giovane a Fanpage, l'ultimo contatto con la madresarebbe avvenuto intorno alle 21.50 della sera della scomparsa. «Giulia era molto scossa, a quanto pare aveva scoperto di una relazione parallela del fidanzato». La conferma della scoperta del possibile tradimento sarebbe arrivata anche da un altro sms inviato ad un'amica venti minuti prima. «Ho litigato con il mio compagno, sono un po’ turbata ma ora vado a dormire». Poi il nulla.

L'appello

«È al settimo mese di gravidanza.

Il post della sorella

La sorella di Giulia Tramontano, Chiara, su Facebook cerca di dare indicazioni su come individuare la sorella, incinta di sette mesi, scomparsa da sabato dalla sua abitazione di Senago, nel Milanese e posta una fotografia di Giulia sulla battigia del mare. «Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni di una ragazza bionda »forse incinta«. Giulia aveva questo pancione un mese fa - scrive Chiara in riferimento alla fotografia - ora è anche più grande! Se la ragazza che vedete non ha il pancione evidente non è Giulia». «Se Giulia ha le braccia scoperte questo tatuaggio è il segno più caratteristico che ha», conclude Chiara Tramontano segnalando il disegno che la sorella ha su un braccio.

L'inchiesta

La procura di Milano ha aperto un'inchiesta per la scomparsa di Giulia Tramontano, 29 anni, originaria di Sant'Antimo in provincia di Napoli, ma da cinque anni a Senago (Milano), sparita sabato sera 27 maggio. Non si esclude nulla su quanto possa essere accaduto alla giovane incinta di 7 mesi e i carabinieri del Nucleo investigativo di Milano, insieme ai militari di Rho, hanno ascoltato familiari e amici per capire cosa possa essere accaduto. Dalle testimonianza non emergerebbero elementi da far pensare a un allontanamento volontario, ma al momento nessuna ipotesi è esclusa. Tra i pochi dati certi è che la prima ad allarmarsi è stata la madre, stranita dal silenzio telefonico della domenica mattina, ed è stato il compagno 30enne a sporgere denuncia ai carabinieri di Senago lo stesso giorno. La 29enne, agente immobiliare, è uscita senza bagagli, ha lasciato il portafoglio ma avrebbe portato con sé il passaporto e il bancomat. I militari hanno sequestrato le immagini delle telecamere che si trovano nella zona dell'abitazione della coppia e sono al lavoro per rintracciare la 29enne.