Giorgia Meloni, creator 22enne: «Cosa mi succede a essere omonima della premier»

Sui social sta spopolando la storia di una ragazza: Giorgia Meloni. No, non è la Presidente del Consiglio, ma un'omonima di 22 anni, originaria della Sardegna e creator sui social. La ragazza, in un'intervista su Webboh.it, ha spiegato com'è chiamarsi Giorgia Meloni.

Le parole della ragazza

Già nel 2019 Giorgia Meloni (la 22enne) aveva parlato della sua sitauzione particolare, dicendo: «Mi chiamo come Giorgia Meloni che sta in politica.

Di conseguenza mi vengono fatte battute ogni giorno. Da amici, professori e anche sconosciuti. E la stessa cosa sulle mie foto di Instagram e nei messaggi. E dicono tutti la stessa cosa. 'Ah, ma sei amica di Salvini': grazie a Dio no. 'Ah, tranquilla, la prossima volta voto te'. E mai fosse uscito quel dannato remix. Me lo cantano di continuo. E iniziano i messaggi. 'Sei cristiana?', 'sei una madre?', 'genitore 1 o genitore 2?'. Mi chiamano pure con l’anonimo per farmela sentire. Io sono Giorgia… e mi sono rotta le p**e!».

Il periodo di campagna elettorale è stato particolarmente stressante per l'omonima, che ha riferito: «Da luglio fino a oggi mi hanno bombardata di messaggi o commenti come non mai, senza darmi tregua. Quando sono andata a votare, il 25 settembre, mi hanno chiesto nome e cognome, e tutti hanno riso. A volte mi mette in imbarazzo questa cosa. Anche perché, ormai, a me non fa più ridere, anzi dopo questa vittoria c’è ben poco da ridere». La ragazza non ha le stesse idee politiche della sua omonima e commenta così la sua vittoria: «È stato come fare altri mille passi indietro nella storia»