Il ghiaccio fa belle le donne, stimola la circolazione, tonifica la pelle ed è il top per ridurre le occhiaie. Ecco come usarlo

ANCONA - Il ghiaccio ti fa bella. Proprio così: un semplice cubetto di ghiaccio ci può aiutare a migliorare la pelle. Una soluzione per tanti piccoli problemi legati alla quotidianità e che, magari, non sapevamo di poter sbrigare in modo così rapido e indolore. Soluzioni, tra l’altro, a portata di mano e a costo zero. D’estate, poi, con il sole e il caldo a palla, rinfrescarsi a zero gradi diventa una sorta di libidine.

Con il ghiaccio, la pelle ringrazia. Tra i benefici più importanti, c’è quello di stimolare la circolazione sanguigna e tonificare la pelle. Ma il ghiaccio chiude anche i pori dilatati e calma le irritazioni da punti neri. E non è finita qui: è il top per ridurre gonfiori. Ed è anche un toccasana per le scottature. Tonifica la pelle in tempi rapidi: i risultati sono visibili come la riduzione della comparsa di rughe e il miglioramento della circolazione. Per ottenere questo, la sera prima di andare a dormire basta avvolgere due cubetti di ghiaccio in un tovagliolo ma se possibile anche usarli direttamente, e strofinarlo sul viso: così facendo si stringono i pori e la pelle si tonifica.

Se poi vogliamo ampliare il nostro raggio d’azione, niente di meglio che passarlo anche sul decolletè. Il risultato? Strepitoso, specialmente se protratto nel tempo. Il ghiaccio poi può essere utilizzato al posto del fissatore per il trucco. Il primer è importante per preparare la pelle al trucco: ebbene, si può usare anche il ghiaccio per ottenere lo stesso risultato. Dopo aver lavato il viso e applicato la crema idratante, basta strofinare il ghiaccio sulla pelle e, quindi, sistemare il trucco. Il gioco è fatto.



Altri benefici? Eccoli serviti: togliere le occhiaie ma anche sgonfiare le eventuali borse sotto gli occhi. Come fare? È sufficiente preparare del tè verde e congelarlo riempiendo una vaschetta di cubetti per il ghiaccio; quindi avvolgere i cubetti in un panno e strofinarli sotto gli occhi. Volendo, è possibile anche usare i cubetti direttamente, sempre con delicatezza. Se non si ha il tè verde, basta congelare dei dischetti struccanti inumiditi nell’acqua e poi poggiarli sugli occhi. Ma il ghiaccio va bene anche contro i brufoli: se si passa un cubetto nella zona interessata, si riduce il rossore e anche l’eventuale gonfiore.

Se poi, un bel giorno, mentre sistemiamo le sopracciglia, ci facciamo male e ci arrossiamo, anche in questo caso, basta strofinare un cubetto di ghiaccio nell’area interessata. Un’altra chicca, facile, facile? Se vogliamo detergere il viso al top, congeliamo dell’acqua insieme all’arancia spremuta: una volta pronti i cubetti, strofinarli sul viso per circa un minuto. In questo modo si avrà una pelle bella e luminosa. Alla fine, risciacquare il viso con acqua tiepida.



In tempo di mare e spiaggia, ci sono anche le scottature: come soluzione ottimale, preparare cubetti a base di aloe vera. Quando sono ghiacciati, vanno passati sulle zone arrossate. Il sollievo è immediato. Sua Maestà il ghiaccio può fare questo e altro.

