Galtier, da possibile allenatore del Napoli all'arresto per razzismo: da calciatore ha giocato anche nel Monza

Manette per l'allenatore Christophe Galtier. Il tecnico francese, accostato nelle ultime settimane come successore del mister Luciano Spalletti (ex Napoli), è stato arrestato per «sospetti di discriminazione». Secondo l'agenzia France Press, Galtier è in custodia a Nizza con il figlio.dalle 8.45 di venerdì 30 giugno.

Galtier era stato accusato di insulti razzisti nei confronti dei giocatori del Nizza quando aveva allenato il club della Costa azzurra. A metà aprile era stata aperta un'indagine preliminare per sospetti di discriminazione basata su una presunta razza o affiliazione religiosa.

Chi è Christophe Galtier

Galtier ora è sempre più lontano da Parigi. Il tecnicno già stava per interrompere il suo contratto con il Pari Sain-Germain: la squadra parigina ha scelto Luis Enrique come preossimo tecnico.

Galtier è un ex giocatore, ora allenatore, nato a Marsiglia nel 1966. Da calciatore ha vestito diverse maglie francesi prima di approdare al Monza e di concludere la propria carriera al Liaoning, squadra cinese.

Appesi gli scarpini al chiodo il marsigliese non conclude la sua esperienza nel mondo del calcio, e decide d’intraprendere la carriera d’allenatore.

Per molti anni assume il ruolo di vice e lo svolge in maniera egregia, in questo periodo matura l’esperienza necessaria per spiccare il volo.

Nel 2009 il Saint-Etienne gli concede l’occasione di assumere la guida tecnica della squadra, Galtier accetta e inizia così la sua carriera da primo allenatore. Rimarrà seduto sulla stessa panchina per ben otto stagioni prima di trasferirsi al Lille.

#razzismo l’arresto di #Galtier l’allenatore del #PSG per sospetto di discriminazione, “non voglio neri in squadra”, dovrebbe far riflettere le autorità del calcio italiano che sottovalutano da sempre questa piaga. — sandro ruotolo (@sruotolo1) June 30, 2023

È qui che compie un vero e proprio miracolo sportivo vincendo il campionato di Ligue 1 e mettendosi alle spalle il PSG. Nel 2021 approda al Nizza ma ci rimane per una sola stagione, nel 2022 sarà proprio il club parigino ad assumerlo e all’ombra della Tour Eiffel vince nuovamente il campionato francese.

La carriera da calciatore

Calcisticamente cresciuto nel settore giovanile dell'Olympique Marsiglia, il 30 luglio 1985 debutta in Ligue 1 contro il Brest; con i bianco-azzurri disputa cinquantadue partite di campionato, raggiungendo due volte la finale di Coppa di Francia senza mai vincerla.

Nel 1987 si trasferisce al Lilla. Nel 1990 passa al Tolosa, dove gioca per tre stagioni. Nel 1993 viene acquistato dall'Angers, squadra neopromossa in Ligue 1 che, tuttavia, non riuscirà a mantenere la categoria. Dopo la retrocessione passa al Nîmes, ma complice qualche infortunio gioca solo venti partite prima di tornare all'Olympique Marsiglia.

Nel 1997 approda in Italia accasandosi al Monza, squadra militante in Serie B; dopo una sola stagione si trasferisce ai cinesi del Liaoning, dove termina la sua carriera da calciatore nel 1999.

La carriera da allenatore

​Le sue squadre fanno ampio uso delle verticalizzazioni, sono compatte e tendono a costruire il gioco partendo dal portiere; in fase di non possesso, invece, prediligono il pressing alto e la marcatura a uomo.

Saint-Étienne : Dopo dieci anni di esperienza come vice-allenatore, a dicembre del 2009 viene promosso a tecnico della prima squadra del Saint-Étienne in sostituzione dell'esonerato Alain Perrin.Nella sua prima stagione riesce a salvare la squadra dalla retrocessione mentre, negli anni successivi, migliora il piazzamento fino al quarto posto con conseguente qualificazione alle competizioni UEFA. Rimane sulla panchina dei Verts per otto anni vincendo, nel 2012-2013, una Coppa di Lega francese, primo trofeo del club dopo 32 anni di insuccessi.

: Dopo dieci anni di esperienza come vice-allenatore, a dicembre del 2009 viene promosso a tecnico della prima squadra del Saint-Étienne in sostituzione dell'esonerato Alain Perrin.Nella sua prima stagione riesce a salvare la squadra dalla retrocessione mentre, negli anni successivi, migliora il piazzamento fino al quarto posto con conseguente qualificazione alle competizioni UEFA. Rimane sulla panchina dei Verts per otto anni vincendo, nel 2012-2013, una Coppa di Lega francese, primo trofeo del club dopo 32 anni di insuccessi. Lille : Nel gennaio del 2018 diventa il nuovo allenatore del Lilla. Dopo aver evitato una retrocessione al primo anno, anche alla guida dei mastini riesce, col tempo, a ottenere buoni risultati: nel 2018-2019 si classifica secondo in campionato mentre, nella stagione 2020-2021, vince la Ligue 1 dopo un testa a testa con i campioni uscenti del Paris Saint-Germain. Tale successo gli consente anche di ottenere, per la terza volta, il premio come Miglior allenatore della Ligue 1.

: Nel gennaio del 2018 diventa il nuovo allenatore del Lilla. Dopo aver evitato una retrocessione al primo anno, anche alla guida dei mastini riesce, col tempo, a ottenere buoni risultati: nel 2018-2019 si classifica secondo in campionato mentre, nella stagione 2020-2021, vince la Ligue 1 dopo un testa a testa con i campioni uscenti del Paris Saint-Germain. Tale successo gli consente anche di ottenere, per la terza volta, il premio come Miglior allenatore della Ligue 1. Nizza : Il 28 giugno 2021 diventa il nuovo tecnico del Nizza. Dopo aver concluso il girone di andata in seconda posizione, conclude il campionato al quinto posto, piazzamento che consente ai rossoneri di accedere alle qualificazioni per la UEFA Europa Conference League 2022-2023. Il 7 maggio 2022 perde la finale di Coppa di Francia in favore del Nantes. Il 27 giugno seguente lascia la panchina dei rossoneri.

: Il 28 giugno 2021 diventa il nuovo tecnico del Nizza. Dopo aver concluso il girone di andata in seconda posizione, conclude il campionato al quinto posto, piazzamento che consente ai rossoneri di accedere alle qualificazioni per la UEFA Europa Conference League 2022-2023. Il 7 maggio 2022 perde la finale di Coppa di Francia in favore del Nantes. Il 27 giugno seguente lascia la panchina dei rossoneri. Paris Saint-Germain: Il 5 luglio 2022 viene ufficializzato come nuovo allenatore del Paris Saint-Germain. Il 31 luglio successivo debutta in gare ufficiali vincendo la Supercoppa francese, grazie al successo per 4-0 ai danni del Nante.





Ha utilizzato spesso i moduli 4-2-3-1, 4-4-2, 3-4-3 e 3-4-1-2.