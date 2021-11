Tragedia in collina: porta cibo ai gatti e muore schiacciato dalla sua stessa auto

FOLIGNO - Muore schiacciato dalla sua stessa auto. Era andato portare un po’ di cibo ai gatti randagi che vivono nella zona di via Cappuccini, fascia collinare di Foligno a due passi dall’isola ecologica di via Campagnola. Poi, in un lampo, la tragedia che non gli ha lasciato nessuno scampo.

Un lunedì iniziato normalmente s’è trasformato in breve in un dramma irreversibile. Perché intorno a mezzogiorno un 85enne ha visto la sua passione che lo spinge da sempre ad aiutare i felini non lasciargli scampo. La Fiata Grande Punto su cui viaggiava è indietreggiata – la strada è il salita – e l’anziano ha probabilmente tentato di frenarla. Oppure , nei momenti in cui il veicolo s’è mosso, l’uomo stava raggiungendo l’utilitaria che purtroppo l’ha travolto non lasciandogli alcuno scampo. Sul posto il 118, i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Foligno che con i militari della Stazione di Scanzano si sono occupati dei rilievi. Purtroppo, però, non c’è stato nulla da fare e l’anziana vittima non ce l’ha fatta a causa del forte trauma da schiacciamento che l'anziana vittima aveva subito.

APPROFONDIMENTI VENETO Malore mentre arbitra la partita di calcio a Treviso, alza la mano e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA