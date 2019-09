Fingeva di essere il cugino morto: arrestato dai carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Garlasco, in provincia di Pavia, un uomo è stato, per diversi anni,L'uomo, un cittadino rumeno di 47 anni con precedenti penali, è stato arrestato dai carabinieri di Garlasco per il reato di possesso e fabbricazione di documenti e identificazione falsi commesso a Forlì nel 2012. Il quarantasettenne si spacciava da tempo per il cugino defunto ed era già stato arrestato nel 2015 in esecuzione di un mandato di arresto europeo e oggi è stato condotto nel carcere di Pavia.