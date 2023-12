Filippo Turetta, l'auto arriverà a giorni in Italia: Fiat Punto consegnata ai Ris

È prossimo l'arrivo in Italia della Fiat Punto nera di Filippo Turetta, reo confesso dell'omicidio di Giulia Cecchettin. La vettura, dal 18 novembre sotto custodia giudiziaria della polizia di Halle, in Germania, che aveva fermato il giovane sull'autostrada A9 vicino Lipsia, potrebbe arrivare nella giornata di venerdì, massimo sabato. Poi sarà consegnata ai carabinieri del Ris di Parma.

Gli accertamenti

Sul mezzo e sugli oggetti rinvenuti - un coltello con lama di 12 centimetri, un pao di guanti, una scheda prepagata, un cellulare, forse quello di Giulia - si cercheranno riscontri rispetto agli elementi probatori in mano agli investigatori italiani, ed alle indicazioni fornite da Filippo nel lungo interrogatorio in carcere davanti al pm.

Tra gli accertamenti cruciali, quelli sulle tracce di sangue dentro la Punto, per stabilire la dinamica dell'assassinio.

L'incontro fissato per il trasferimento dell'auto vedrà un confronto diretto tra investigatori italiani e tedeschi, per fare il punto anche sulle tracce registrate dalle telecamare nei vari passaggi della Punto in Austria e in Germania. Su un altro fronte dell'indagine, non risulterebbe invece siano stati già sentiti dai Carabinieri gli psicoterapeuti che avevano incontrato 5 volte Turetta nei mesi precedenti, che potrebbero aver colto i segnali del grave disagio psicologico del 22enne.