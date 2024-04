Roma, feto congelato nel freezer dopo l'aborto alla Borghesiana: coppia denunciata per occultamento cadavere

I poliziotti sono intervenuti in un'abitazione a Roma, zona Borghesiana, dove hanno trovato un feto nel freezer. All'interno della casa era presente una coppia. Sul ritrovamento indagano gli agenti del distretto Casilino che al momento propendono per l'ipotesi di una tragedia avvenuta in casa.

Feto nel freezer, la scoperta dagli agenti

La scoperta è stata fatta dopo una segnalazione alla polizia giunta dal policlinico Casilino. Una donna si era presentata in pronto soccorso con una forte emorragia di cui sosteneva di non conoscere la causa. In seguito alla visita dei medici del reparto di ginecologia è emerso come la fuoriuscita di sangue fosse dipesa da un aborto o da un parto prematuro.

La denuncia

Una volta giunti in casa gli agenti hanno trovato il feto congelato di quattro mesi, lungo circa 30 centimetri.

La coppia romena è stata denunciata per occultamento di cadavere.