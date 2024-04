Malore improvviso, muore a 50 anni Samuele Del Ministro: era vigile del fuoco e atleta, lascia la moglie e due figli

Il malore improvviso, un'ora appeso tra la vita e la morte e infine il decesso. Questi gli ultimi momenti di Samuele Del Ministro, vigile del fuoco di 50 anni che nella notte tra domenica e lunedì nella caserma del Lingotto, a Torino, ha accusato il malore. La corsa e il ricovero all'ospedale delle Molinette sono risultati vani: l'uomo è morto dopo un'ora. A ricordare la vittima, originaria di Pescia, in provincia di Pistoia, ci hanno pensato gli stessi colleghi del comando vigili del fuoco con una nota.

Chi era Samuele Del Ministro

Come riporta il comunicato, Samuele Del Ministro aveva iniziato il suo percorso nel corpo nazionale dei vigili del fuoco con il servizio di leva, per poi entrare in servizio permanente nel 2001, proprio al comando provinciale di Torino, da cui fu poi trasferito al comando di Pistoia.

Per circa vent'anni ha prestato servizio nella sede distaccata di Montecatini Terme, specializzandosi in tecniche speleo alpino fluviali e tecniche di primo soccorso sanitario.

Del Ministro ha partecipato a tante fasi emergenziali sul territorio nazionale: dal terremoto a L'Aquila, all'incidente della Costa Concordia all'Isola del Giglio, fino al terremoto nel centro Italia. «Un vigile sempre in prima linea - si legge - poi il passaggio di qualifica al ruolo di capo squadra con assegnazione al comando vigilfuoco di Torino e a breve sarebbe rientrato al comando provinciale di Pistoia. Del Ministro lascia la moglie e due figli».