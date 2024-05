Si fa tatuare i bulbi oculari e diventa cieca, ma decide di rifarlo: Amber Luke rivela il motivo

Amber Luke, la ragazza che si autodefinisce la più tatuata di tutta l'Australia, continua a farsi decorare il corpo. Recentemente, ha deciso di farsi colorare le cornee, anche se 7 anni prima aveva perso la vista a causa dell'ago.

Tatuaggi ai bulbi oculari e danni alla vista

Amber Luke, 27 anni, è rimasta cieca per 3 settimane quando, 7 anni fa, si è fatta tatuare gli occhi, eppure la ragazza ha deciso di replicare l'esperienza per intensificare il colore. I suoi bulbi oculari sono blu intenso e si tratta soltanto di una delle modifiche estreme che ha voluto fare al suo corpo: Amber ha anche la lingua biforcuta, tanti piercing e le orecchie allungate. Per i tatuaggi e questi interventi, ha speso la bellezza di 168 mila euro, ma è contentissima del suo aspetto. La ragazza ha ammesso che quello agli occhi è stato il tatuaggio più doloroso e che perdere la vista per 3 settimane è stato terribile. Amer ha scritto su Instagram: «Lascia che ti racconti una storia; una storia sulla perseveranza personale e sulla ripresa di ciò che è tuo. Sono rimasta cieca per 3 settimane durante la mia prima modificazione corporea - 7 anni fa ormai. Quella di per sé è stata l'agonia più brutalmente tortuosa che ho mai sperimentato fino ad oggi... allora perché diavolo farlo di nuovo, ti chiederai?».

I commenti dei follower

La ragazza ha girato un video per mostrare il risultato e ha parlato del suo rapporto con il tatuatore, Gattoo Moreno, ringraziandolo per averla acompagnata in questo percorso di modificazione del corpo. «Dal check-in durante la procedura all'assistenza post-operatoria e alla convalida del mio dolore durante tutto il processo; Gattoo mi ha fatta sentire di nuovo umana. Non posso ringraziare abbastanza te e il tuo team per aver viaggiato qui per incontrarmi e avermi fatto sperimentare ciò che meritavo 7 anni fa», ha spiegato la 27enne. I follower si sono scatenati tra i commenti, alcuni guardando con ammirazione al coraggio di Amber, altri inorriditi dalle cornee blu e dal pensiero dell'ago che scorre sull'occhio. Un utente ha scritto: «Sembra fantastico. Sono felice che tu abbia vissuto un'esperienza migliore questa volta». Come ha riportato il Mirror, i rischi di farsi tatuare i bulbi oculari sono numerosi: possono svilupparsi infiammazioni, infezioni, una ciecità temporanea o permanente, fino alla perdita dei bulbi stessi.

Se si vuole dare più colore al proprio sguardo, il consiglio è quello di acquistare delle lenti a contatto.