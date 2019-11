Ritrovato un feto dentro una borsa abbandonata: era una bambina partorita al nono mese

CAMPI BISENZIO - Il feto di una bambina, apparentemente partorita al nono mese di gravidanza, è stato ritrovato morto stamattina in una borsa abbandonata. La scoperta è avvenuta attorno alle 11.45 in via di San Martino a Campi Bisenzio (Firenze). Secondo i primi accertamenti, il parto sarebbe avvenuto da poco: la neonata aveva ancora il cordone ombelicale attaccato.

LEGGI ANCHE:

Ragazzo 19enne muore lanciandosi dal viadotto del Salinello sull'A14. Su fb il video choc: «Non voglio vivere più»

Emma, la bambina morta di cancro a 8 anni. Riceveva foto di cani da tutto il mondo: «Si è spenta tra le braccia della mamma»

Il ritrovamento drammatico è stato fatto dal personale della farmacia comunale Farmapiana Spa, che si è accorto della presenza della borsa abbandonata accanto al raccoglitore dei farmaci. Un farmacista ha aperto la borsa e vi ha trovato la neonata morta. Sul caso indagano i carabinieri.

Ultimo aggiornamento: 17:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA