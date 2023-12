Festa aziendale da incubo, 700 dipendenti intossicati dopo il pranzo per Natale

Un pranzo di Natale aziendale disastroso quello a cui hanno partecipato i dipendenti francesi della compagnia Airbus Atlantic lo scorso 14 dicembre: oltre 700 persone hanno riportato gravi sintomi di intossicazione alimentare, tra i quali vomito e diarrea.

L'intossicazione di massa

I dipendenti della compagnia del gruppo Airbus hanno preso parte alla festa offerta per scambiarsi gli auguri di Natale presso la sede di Montoir-de-Bretagne, in Bretagna, e nei due giorni successivi si sono manifestati i sintomi. A renderlo noto è stata l'azienda sanitaria regionale (Ars) di Loire-Atlantique, che ha aperto un'inchiesta sull'episodio. Il menù della serata non è stato reso noto, e non è ancora chiato cosa abbia causato l'intossicazione alimentare di massa, tanto che ai dipendenti è stato sottoposto un questionario per provare a individuare quale alimento abbia creato il problema.

La compagnia

Creata nel 2022, Airbus Atlantic è una consociata del colosso aerospaziale europeo Airbus e si occupa della fabbricazione di componenti dei velivoli (aerostrutture).

Ha 13.000 dipendenti in cinque Paesi fra Europa, Nord Africa e Nord America.