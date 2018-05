Ferisce il rivale in amore, poi 23enne si spara alla testa e si uccide per gelosia

Mangiapane, roso dalla gelosia, avrebbe covato da tempo la vendetta. Ma dopo aver sparato al rivale, preso dallo sconforto per il grave gesto, ha deciso di suicidarsi. Il suo corpo è stato trovato in fin di vita in contrada Canale, dove polizia e carabinieri, che erano sulle sue tracce, lo hanno raggiunto. Ma per lui non c'è stato nulla da fare. Il giovane ferito è stato accompagnato in ospedale, ma le sue condizioni, secondo i sanitari, non destano preoccupazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Choc in Sicilia. Tre colpi di pistola al suo rivale per un amore conteso, lo ferisce a un piede e poi si uccide sparandosi alla testa. È accaduto stasera a(Cl), nel quartiere San Giuseppe, alla periferia sud del paese, dove, 23 anni, ha ferito, di 19, che guarirà in pochi giorni e che è stato soccorso dalla ragazza contesa. L'omicida è fuggito in macchina e poi si è ucciso.