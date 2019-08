Ferie finite? Sette consigli degli esperti per combattere lo stress da rientro

Sentimenti da rientro

7 consigli per affrontare al meglio il rientro post vacanze

Le vacanze estive sono ormai agli sgoccioli e per la maggior parte degli italiani è tempo di tornare alla routine. Ma quanto è difficile riprendere il ritmo senza farsi sopraffare dalla malinconia? Gli esperti di Guidapsicologi.it hanno interrogato gli italiani riguardo al momento del post vacanze, vediamo insieme i risultati e qualche consiglio utile per far sì che il rientro non sia poi così male.La vacanze ideale, quanto dura? Definire la durata ideale non è facile, certo è che per essere definita tale, una vacanza non può durare meno di 10 giorni. Per il 45% degli intervistati però, i 10 giorni sono necessari quanto sufficienti, e una volta trascorsi inizia una sorta di declino per cui va benissimo tornare a casa. Magari per ripartire dopo qualche mese. Le due settimane si confermano come classico fondamentale per oltre la metà degli italiani, che invece considera che due settimane siano un tempo minimo per recuperare le energie e godere davvero dei giorni di vacanza. E se sono tre, meglio!Si parte per recuperare le energie e tornare pieni di positività per iniziare una nuova stagione, e invece per 7 italiani su 10 la malinconia è il sentimento prevalente. Il contrasto tra lo stile di vita condotto durante le vacanze e il ritorno alla routine fatta di traffico, attese di mezzi pubblici e colleghi non sempre piacevoli, in molti casi annulla i benefici acquisiti durante i giorni di ferie. Gli ottimisti rappresentano comunque il 30% degli intervistati, che malgrado la voglia di ripartire riconoscono in primis il privilegio di andare in vacanza rispetto a chi questa fortuna non ce l’ha. Come superare la tristezza da rientro I metodi per non sprofondare nella malinconia post vacanziera sono molti. I nostri intervistati si dividono in modo più o meno equo tra chi organizza un week end fuori porta (53%), posticipando il più possibile l’atmosfera da vacanza, e chi invece non perde tempo e sta già programmando il prossimo viaggio (47%).1. Tornare dalle ferie uno o due giorni prima di rientrare al lavoro. In questo modo ci si riabitua alla sveglia e ai vari orari della giornata, che molto probabilmente sono diversi da quelli a cui si era abituati in vacanza.2. Disfare la valigia quanto prima. Fare ordine il prima possibile aiuta a recuperare i ritmi di sempre. Per mantenere vivi i ricordi dei giorni di vacanza, si possono scaricare le foto, riordinarle, stamparle e utilizzarle come sfondo dei dispositivi elettronici.3. Essere attivi. Partecipare a eventi o organizzare cene con amici, viaggi in giornata o durante il fine settimana. Insomma, lasciarsi animare dall’entusiasmo vacanziero.4. Fare esercizio fisico. Come è noto, fare sport stimola la produzione di molecole che migliorano il buon umore, come la serotonina.5. Prendersi cura di sé. In vacanza si dedica più tempo a se stessi, perché non continuare? Che si tratti di leggere un libro, nuotare o fare yoga, è doveroso trovare tempo per sé.6. Fissare obiettivi e desideri. Non importa che siano realizzabili ora o a lungo termine, grandi o piccoli. Quello che conta è lavorarci ed essere orgogliosi dei risultati. Il consiglio è quello di trascrivere obiettivi e desideri e durante il corso dell’anno lavorare alla loro realizzazione.7. Programmare il prossimo viaggio. È un metodo infallibile, anche perché si sa, i benefici del viaggio iniziano ancor prima di comprare il biglietto!