​Lavoro, prende le ferie e va in vacanza: «Un'ora dopo l'atterraggio a Dubai ho scoperto di essere stata licenziata»

Sempre più persone sono alla ricerca disperata di un impiego e pur di averlo e portarsi a casa qualche soldo sono disposti ad accettare condizioni altrimenti inaccettabili. D'altronde nella società odierna senza uno stipendio non si mangia e quando le offerte sono poche e la domanda è alta si finisce per dare maggiore potere contrattuale all'eventuale datore di lavoro, che nella maggior parte dei casi non si lascia sfuggire l'occasione e approfitta di quella disperazione.

La concorrenza arriva alle stelle e pur di tenersi stretto il proprio impiego si rinuncia alla salute fisica, mentale e... alle ferie. Ogni occasione potrebbe essere buona per mandarci a casa, e molti vedono queste rinunce e il fatto di abbassare sempre la testa, mostrarsi leali, come l'unico modo per ridurre al minimo il rischio.

Eppure, non necessariamente è così e l'esperienza di una dipendente sembra dimostrarlo: dopo aver rinunciato alle ferie durante il periodo natalizio, ha infine richiesto dei giorni ed è partita per Dubai per godersi finalmente un periodo di vacanza. All'atterraggio, tuttavia, ha scoperto di essere stata licenziata.

Una ragazza ha pubblicato un video sul suo account TikTok, @Withlovesevil, in cui racconta della brutta sorpresa che l'ha vista, purtroppo, protagonista.

Mentre si trucca, la sua espressione è decisamente abbattuta, sull'orlo delle lacrime e la scritta ci spiega il perché: «Quando scopri di essere stata licenziata un'ora dopo essere atterrata a Dubai durante le ferie».

La didascalia, poi, ci offre altre informazioni al riguardo: «Non ho preso giorni durante le vacanze perché volevo lasciare quella possibilità a chi celebra il Natale...». Diversi utenti hanno scritto parole di conforto per la donna e le hanno detto di non pensarci e godersi la vacanza, di non lasciare che il suo viaggio venga rovinato dalla brutta notizia: «Divertiti, riprenditi e poi si riparte! Ce la puoi fare!».

Sono tantissime, tuttavia, le persone che hanno fatto presente molte situazioni vissute personalmente in cui si sospetta un collegamento tra le ferie e il licenziamento: «Sono stata cacciata, guarda caso, quando ero incinta di 24 settimane e una settimana prima di Natale. Ho scoperto che ai capi non frega nulla, quindi mi prendo le ferie quando mi pare», «MAI fare più di quel che ti è richiesto dall'azienda. Faccio il mio lavoro, e basta così. Non c'è mai lealtà da entrambe le parti», «Mio marito ha dovuto mollare la famiglia nel mezzo della vacanza a Disneyworld perché l'azienda gli ha rifiutato metà delle ferie richieste, poi lo hanno licenziato quando noi eravamo ancora in Florida».