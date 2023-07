ANCONA Torna dalle ferie e trova la casa svaligiata: ladri in fuga con i soldi e le bottiglie di vino. Il furto è stato scoperto nel pomeriggio di lunedì, in corso Garibaldi. La proprietaria, accortasi del blitz, ha immediatamente chiamato la polizia per eseguire i primi rilievi e quantificare quanto sparito. Nel bottino dei banditi sono finiti contanti (circa 200 euro) e alcune bottiglie di vino. Ladri buongustai. Che, peraltro, non avrebbero lasciato segni di effrazione. L’allarme è stato lanciato dall’inquilina a metà pomeriggio. Appena entrata a casa, ha notato che qualcosa non andava. C’era il segno visibile del passaggio dei malviventi e una finestra aperta, presunto pertugio dei banditi. Andando ad esaminare le stanze, alla fine la donna ha conteggiato quanto sparito: i soldi in contanti e le bottiglie di vino. Evidentemente, i ladri non hanno resistito al richiamo enologico. Lanciato l’allarme al 112, numero unico dell’emergenza territoriale, in corso Garibaldi sono piombate le pattuglie delle Volanti della questura per tutti gli accertamenti del caso. Oltre alla finestra lasciata aperta, non sono stati trovati segni di effrazione o di scasso riconducibili ai malviventi. Nel palazzo, inoltre, nessuno si sarebbe accorto di rumori sospetti o altro che potesse far presagire un blitz in pieno centro e, considerando il periodo di assenza dell’inquilina, riconducibile a chissà quale lasso temporale.