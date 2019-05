Facebook lancia l'opzione "film" anche in Italia, ecco come funzionerà

di Paolo Travisi

Che ilsia diventato un luogo di partecipazione collettiva sempre meno frequentato dalle giovani generazioni è ormai un dato di fatto. Si preferiscono lefruibili su qualunque device. Si preferisce passare il proprio tempo libero sui. Ed ecco allora che la nuova funzionalità introdotta in Italia da(proprio in queste ore è in fase di lancio) potrebbe aiutare il ritorno in sala.L'opzione, disponibile nelladi Facebook tra le icone che si trovano sulla sinistra, già attiva negli Stati Uniti, Regno Unito e Canada consente all'utente di visualizzare quali film sono proiettati nelle vicinanze. Se si utilizza l'app del social, chiaramente si visualizzano i cinema in base alla geolocalizzazione, se invece Facebook è aperto su un computer, il dato è relativo alla città di residenza.L'icona in questione ha la forma di una bobina cinematografica, è sufficiente cliccare per accedere a due sezioni interne: “Film” fornisce l’elenco degli spettacoli in programmazione, descrizione, trailer, informazioni sul, mentre “Cinema” apre una finestra sulle sale, con tutti gli orari degli spettacoli e la possibilità di acquistare il biglietto online su un sito esterno a Facebook (laddove il cinema prescelto abbia questa funzione).Questa nuova funzionalità consente agli utenti di essere aggiornati sulle uscite cinematografiche, ma permette soprattutto alle major di pubblicizzare i loro film sulla piattaforma social. Infatti il lancio in Italia di questo nuovo servizio è legato all'uscita di Godzilla II King of the Monsters, film della Warner Bros che ha già aderito all'opzione, ma con ogni probabilità tutte le case di produzione e distribuzione avranno interesse a sbarcare su Facebook.Nel momento in cui è stato scritto l'articolo, l'icona “film” è in fase di release quindi potrebbe non essere attiva su ogni account.