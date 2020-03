Esame di maturità e di terza media, la ministra Azzolina: «Presto una norma per disciplinarli». «Ragazzi, so che attendete risposte sull'esame di stato, ho letto tutte le vostre richieste. Abbiamo bisogno di un veicolo normativo: presto questo veicolo lo avremo e potremo dare risposte sull'esame di Stato e l'esame di terza media». Lo ha detto la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina in una diretta Fb.

Azzolina: «Ok domanda per chi sta completando Iter Tfa, la specializzazione per diventare docenti di sostegno». Per chi sta facendo la specializzazione sul sostegno (Tfa), «l'idea è far sì che chi la sta facendo possa completare l'iter di formazione entro il 15 maggio partecipando alla mobilità sul sostegno con riserva, dandoci poi la certificazione del titolo dopo, titolo da conseguire comunque entro il 15 maggio. Ringrazio il ministro dell'Università Gaetano Manfredi per aver accolto le richieste di tanti ed essersi speso immediatamente, il tema è di sua competenza». Lo ha detto la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina, parlando in una diretta fb.



Ultimo aggiornamento: 20:03

